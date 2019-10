Oktoberfest del Camperista 2019 il prossimo weekend a Fiorano

Il Camper Club Fiorano Modenese, dopo la presenza alla Fiera del Camper di Parma per fare conoscere l’attività dell’associazione e il nostro territorio, è impegno ora nella organizzazione dell’Oktoberfest del Camperista 2019, diventato un tradizionale appuntamento autunnale che richiama decine di camper nell’area sosta di Via Cameazzo, dove si trova anche la sede del Club.

Il programma prevede per venerdì 11 ottobre l’arrivo e la sistemazione dei mezzi. con possibilità di visitare la basilica della Beata Vergine del Castello. La cena è libera o con possibilità di mangiare le ‘tigelle del camperista’ presso la sede, per finire in allegria con il vin brulé.

Sabato 12 ottobre al mattino, con trasferimento in pullman, si andrà in visita all’acetaia Boni; nel pomeriggio visita guidata al Castello di Levizzano e al centro storico di Castelvetro. Alla sera si fa festa con la cena bavarese, a base di stinco, strudel e birra, con la musica e l’intrattenimento di Matteo Corghi.

Domenica 13 ottobre si raggiunge il Castello di Spezzano per la visita e per la performance teatrale della Stravaganza; in alternativa si può raggiungere Maranello per il Museo Ferrari o Sassuolo per le Fiere d’Ottobre. L’Oktoberfest del camperista si conclude con il pranzo a mezzogiorno.