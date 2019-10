Cuochi per un giorno: mai così in tanti. Quasi 7.000 bambini a Modena

Tra gnoc frètt, mini tortiglioni allo speck, frittate in bottiglia e torta del Gruffalò al Club La Meridiana di Modena stanno per concludersi due giornate golose: tutte le ricette sono state rigorosamente preparate da chef in erba. Un bilancio molto positivo quello dell’ottava edizione di “Cuochi per un giorno”, il Festival di cucina per bambini che termina stasera.

Tra ieri e oggi si sono susseguiti decine di appuntamenti e laboratori in cui i piccoli cuochi hanno potuto annusare, toccare, pesare, dosare, impastare, miscelare, modellare, cuocere.

“Siamo soddisfattissimi di questa edizione, la più partecipata di sempre: abbiamo avuto circa 6.800 iscritti ai laboratori proposti, anche da fuori provincia. Ogni bambino, poi, era accompagnato da almeno due adulti, in alcuni casi anche dai nonni – precisa Laura Scapinelli de La Bottega di Merlino, organizzatrice del festival, che prosegue – con “Cuochi per un giorno” vogliamo dare ai bambini un’occasione per vivere un’esperienza ludica ma nello stesso tempo formativa, tramandando ricette locali e non solo, mettendo a disposizione dei piccoli chef spazi, occasioni e opportunità per sviluppare la creatività. Ci tengo a sottolineare che la filosofia della manifestazione è lontanissima dallo spirito competitivo di Masterchef junior o altre trasmissioni simili: qui i piccoli cuochi imparano e si divertono, non c’è nessuna ansia di vincere! Tra casseruole, frullini e fantasia i bambini possono provare l’alchimia della trasformazione della materia e acquisiscono ricordi sensoriali indelebili. E’ anche in questo modo che si impara a mangiare e ad avere un rapporto sano con il cibo”.

Inoltre, attraverso la loro partecipazione, i bambini hanno aiutato altri bambini: i fondi raccolti nell’ambito dell’iniziativa andranno a Mission Bambini, charity partner di questa edizione; serviranno infatti a sostenere i progetti di assistenza sanitaria, educazione ed emergenza promossi dalla Fondazione in Italia e nel mondo. In 19 anni di attività Mission Bambini ha sostenuto più di 1.400.000 bambini finanziando 1.600 progetti di aiuto in 75 Paesi (www.missionbambini.org).