Castelfranco Emilia: controlli ad una discoteca

Nel corso della notte appena trascorsa, i militari della Tenenza di Castelfranco Emilia unitamente a Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Modena, Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Modena, personale A.U.S.L., Polizia Municipale e personale dell’ufficio tecnico del Comune di San Cesario Sul Panaro, hanno controllato un locale-discoteca, sito a San Cesario sul Panaro.

All’esito dei controlli il locale è risultato presentare diverse irregolarità sia di natura edilizia – inagibilità di alcuni vani, tra cui bagni e sale fumatori – sia di natura amministrativa – mancanza di specifiche autorizzazioni per la somministrazione di bevande alcooliche e assenza delle previste licenze – sia di natura igienico-sanitaria sia in materia del lavoro. Accertamenti in corso per chiarire la posizione del gestore del locale e determinare la serie di provvedimenti da adottare.