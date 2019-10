I carabinieri di Modena hanno arrestato ieri un italiano nato a Ferrara, senza fissa dimora, disoccupato e con diversi precedenti.

Nei suoi confronti è stata data esecuzione ad un ordine di carcerazione per tre anni, 5 mesi e 20 giorni di reclusione emesso dal Tribunale di Firenze per bancarotta fraudolenta in concorso, reato commesso a Firenze il 27 gennaio del 2010.