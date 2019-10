“Vivi Scopri Assapora”: nei lunedì di ottobre un ciclo di workshop dedicati alla promozione del territorio dell’Unione Terre di Castelli

Per il secondo anno consecutivo l’Unione Terre di Castelli promuove, nell’ambito del progetto Vivi Scopri Assapora (terredicastelli.eu), un ciclo di workshop, dedicati alle imprese ed agli operatori del settore, in materia di marketing territoriale e turistico. Quest’anno il format si amplia, aprendosi ad un pubblico anche di stakeholders – associazioni e operatori della promozione turistica – e focalizzandosi sull’importanza della complementarietà delle azioni e dei diversi attori in un’ottica unitaria.

Sono 4 appuntamenti serali, tutti i lunedì di ottobre. Si comincia il 7 ottobre alle ore 20.30 al Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Spilamberto con l’incontro dal titolo “Incoming turistico nelle Terre dei Castelli”, con un’ampia panoramica sullo stato del sistema turistico territoriale, le differenze tra prodotto turistico e pacchetto turistico e una testimonianza diretta di operatori dell’incoming nelle Terre dei Castelli.

Il corso proseguirà lunedì 14 ottobre a Vignola con “Marketing territoriale unitario”, lunedì 21 a Castelvetro con “Accogliere e gestire il visitatore straniero” e lunedì 28 a Roccamalatina di Guiglia sul tema “Inserirsi nei progetti regionali e nazionali del turismo”. La partecipazione è gratuita.

Realizzano gli incontri, co-finanziati dalla Regione, le 4 associazioni di categoria in rete: Confcommercio, Confesercenti, Cna e Lapam.

Info e iscrizioni: https://www.lapam.eu/lapam?action=content_read&id=3022