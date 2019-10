Ventuno fungaioli sanzionati dai Carabinieri Forestali nell’Appennino reggiano

Boschi e prati dell’Appennino reggiano sono presi d’assalto dagli appassionati di funghi. Nonostante l’attenzione e prudenza richiesta anche nel rispettare i giorni di divieto ed i limiti di quantità, oltre che il possesso del tesserino, molti appassionati -ben 21 negli ultimi giorni – sono stati sanzionati dai Carabinieri delle stazioni Forestali di Busana e Castelnovo Monti che a conclusione di una mirata attività di controllo sulla raccolta dei funghi epigei, effettuata nel comune di Ventasso, hanno elevato 21 verbali di sanzioni amministrative di importo complessivo pari a 690 euro, eseguendo complessivamente 17 sequestri amministrativi di funghi appartenenti prevalentemente al genere dei porcini per un totale di 37 chili.

Complessivamente i militari hanno proceduto al controllo di 200 persone negli ultimi giorni, di cui 21 sanzionati per aver superato il limite di raccolta o per essere andati a funghi sprovvisti di tesserino di autorizzazione. I Carabinieri ricordano che le modalità di raccolta dei funghi sono ben stabilite da apposite normative e dalle deliberazioni degli enti competenti (Provincia, Parco nazionale, comuni del crinale e Comunità montana) ed è obbligatorio per tutti (a parte i residenti ed i proprietari di almeno 10.000 mq di terreno) avere ed esibire i permessi di raccolta.

Si tratta dei primi risultati di una mirata e serrata attività di controlli che i carabinieri forestali reggiani proseguiranno anche nei prossimi giorni al fine di assicurare il rispetto nella raccolta dei funghi.