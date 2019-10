Studentessa del liceo linguistico di Carpi visita le aule del Tribunale di Modena e alcuni uffici della Procura

Cristina, 16enne studentessa presso il liceo linguistico di Carpi, aveva un sogno, conoscere le forze dell’ordine, i pubblici ministeri, i giudici: tutti quegli “operatori di Giustizia” che lei ha sempre sentito vicino, impegnati a garantire a lei e agli altri una vita in sicurezza e tranquillità.

Oggi Cristina, accompagnata proprio da un responsabile delle Forze dell’Ordine che già l’aveva accolta presso la sua caserma, ha visitato le aule del Tribunale di Modena ed alcuni uffici della Procura. Nell’occasione è stata ricevuta da due Sostituti P.M. che, oltre a farle visitare il Palazzo di Giustizia spiegandone il funzionamento, le hanno anche donato una copia della Costituzione.

Ma il sogno di Cristina non si ferma qui, è la carriera di magistrato quella che vuole intraprendere, ed oggi ha dato prova di ben conoscere molti dei meccanismi processuali e buona parte del codice penale, anche se sa che la strada per il concorso in magistratura è ancora lunga.

In bocca al lupo Cristina!