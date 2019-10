Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 5 ottobre

Prevalentemente sereno, salvo residui annuvolamenti sul crinale appenninico e foschie e nubi basse sulle pianure settentrionali nelle prime ore del mattino, in rapido dissolvimento. Temperature: in generale aumento, più marcato nei valori minimi. Minime oscillanti tra i 12 gradi dell’entroterra i 14/15 gradi della fascia costiera. Massime comprese tra i 20 gradi della costa e i 23 gradi del piacentino. Venti: deboli di direzione variabile in pianura, deboli nord-occidentali sul crinale appenninico e da sud-ovest sui rilievi e fascia collinare. Mare: quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)