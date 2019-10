Parrucche per pazienti oncologici. Le informazioni utili e le modalità per ottenere il cotributo

Perdere i capelli a seguito di terapie antitumorali significa aggiungere sofferenza a un dolore già immenso e accrescere la propria fragilità, l’emotività, il disagio nel rapporto con gli altri. Anche una parrucca può aiutare ad affrontare con maggiore forza psicologica questa situazione. Per questo, per essere al fianco dei pazienti sottoposti a radio o a chemioterapia, in una delicata fase della vita, la Regione Emilia-Romagna destinerà fino a 400 euro di contributo a chi, dal 1° settembre 2019 in poi, abbia acquistato una parrucca a causa della caduta dei capelli conseguente a trattamenti di cura di patologie oncologiche. E’ possibile già ora presentare la richiesta di contributo.

CHI NE HA DIRITTO

Il paziente con patologia oncologica, residente in Emilia Romagna, sottoposto/a a chemioterapia o radioterapia e affetto/a da alopecia secondaria ha diritto di ottenere dall’Azienda USL di residenza un contributo fino a 400 euro per l’acquisto di una parrucca. Il beneficio sarà erogato una tantum con un contributo fino a 400 euro e non superiore alla spesa effettivamente sostenuta per l’acquisto della parrucca.

CHE COSA SERVE

-Certificato rilasciato dal medico Specialista del Servizio Sanitario Nazionale o dal Medico di Medicina Generale che attesti la patologia neoplastica e l’intercorsa alopecia secondaria a trattamenti radioterapici o chemioterapici.

-Domanda di contributo, con il modulo scaricabile dal sito Ausl o ritirabile negli URP o al Punto accoglienza del Core, con apposizione di marca da bollo da euro 16.

-Ricevuta di avvenuto pagamento per l’acquisto della parrucca (fattura o scontrino recante codice fiscale della paziente che presenta la domanda) con date pari o successive al 1 settembre 2019.

-Fotocopia della tessera sanitaria.

-Fotocopia di un documento d’identità valido del soggetto beneficiario finale (e dell’eventuale diverso soggetto richiedente).

I MODULI

Il modulo di domanda per i pazienti oncologici residenti nella Provincia di Reggio Emilia può essere scaricato online dalla sezione del sito www.ausl.re.it “Moduli per cittadini e imprese”, alla voce “SAUB e MEDICINA di BASE” o ritirato negli URP aziendali o al Punto accoglienza del CORE di Reggio Emilia.

Per la consegna della domanda e dei relativi allegati il modulo di domanda dei pazienti oncologici residenti nella Provincia di Reggio Emilia debitamente compilato può essere inviato tramite PEC a: programmacureprimarie@pec.ausl.re.it oppure presentato nelle seguenti sedi:

DISTRETTO DI REGGIO EMILIA

-Punto Accoglienza CORE (Viale Risorgimento 80, Reggio Emilia)

-Segreteria Cure Primarie – Viale Monte S. Michele, 8 (terzo piano) | dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 | Tel. 0522 335613/335623

DISTRETTO DI CASTELNOVO NE’ MONTI

Cure Primarie – Via Roma, 5 (Stanza 2.5 – secondo piano) | da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13 e sabato dalle 8.30 alle 12 | Tel. 0522 617309

DISTRETTO DI CORREGGIO

-SAUB – Via Carletti, 2C | Da lunedì a sabato dalle 9 alle 13 e martedì dalle 14.30 alle 17 | Tel. 0522 630207

-URP – Via Mandriolo Superiore, 11 | Da lunedì a venerdì dalle 8.15 alle 13 e sabato dalle 8.15 alle 12.30 | Tel. 0522 630211

DISTRETTO DI GUASTALLA

-CUP Sportello Unico – Via Donatori di Sangue, 1 (presso Ospedale) | da lunedì a sabato dalle 14.30 alle 16.30 | Tel. 0522 837625

-Segreteria del Distretto – Piazza Matteotti, 4 | da lunedì a sabato dalle 9.30 alle 12, martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 | Tel. 0522 837650

DISTRETTO DI MONTECCHIO

Segreteria del Distretto – Casa della Salute, Via Saragat 11 (stanza 3.05 – 3^ piano) | dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 e sabato dalle 8 alle 12 | Tel.0522 860201/860421

DISTRETTO DI SCANDIANO

Ufficio Protesica – Via Vallisneri, 41 | lunedì-mercoledì-venerdì dalle 10 alle 13 e sabato dalle 8.30 alle 11 | Tel. 0522 850216/850217