MotoGp Thailandia 2019, Quartararo guida le libere 2

La Yamaha si impone nel secondo turno di libere ed in classifica combinata del MotoGp di Thailandia. In testa c’è Fabio Quartararo (1’30″404), seguito da Maverick Viñales (+”193) e da Franco Morbidelli (+”221). Quarto Jack Miller davanti a Valentino Rossi. Sesta piazza per il leader iridato Marc Márquez (+”487), ripartito dopo l’incidente del primo turno. Ottavo crono per Andrea Dovizioso, che con la sua Ducati è a “623 da Quartararo. Sempre molto indietro Jorge Lorenzo, che non va oltre il 20° posto.