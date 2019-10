MotoGP della Tailandia: Dovizioso ottavo e Petrucci undicesimo dopo la prima giornata di prove

Dopo le prime due sessioni di prove del GP della Tailandia, in programma questo fine settimana sul Circuito Internazionale di Buriram, la classifica provvisoria vede Andrea Dovizioso in ottava posizione, mentre Danilo Petrucci ha chiuso la giornata all’undicesimo posto.

Questa mattina entrambi i piloti del Ducati Team avevano terminato la FP1 nei primi dieci, con Dovizioso quarto e Petrucci ottavo ma nel pomeriggio il pilota umbro è rimasto fuori della top ten provvisoria per pochi millesimi, nonostante abbia migliorato i propri riferimenti del mattino di oltre quattro decimi.

Andrea Dovizioso (#04 Ducati Team) – 1:31.027 (8°)

“Oggi il mio feeling era buono ed abbiamo fatto un buon lavoro con il setup: abbiamo anche fatto una prova importante ed è andata bene. Siamo costanti ma ci sono molti piloti veloci ed è ancora difficile capire i veri valori in campo. Come ho detto però sono contento della mia moto ed anche le gomme si stanno comportando bene: purtroppo ho dei problemi al collo ed anche il mal di gola per cui sto prendendo degli antibiotici e con questo caldo faccio un po’ fatica fisicamente, ma spero di non risentirne troppo nei prossimi due giorni”.

Danilo Petrucci (#9 Ducati Team) – 1:31.115 (11º)

“E’ stata una giornata abbastanza positiva perché abbiamo capito diverse cose, anche se non sono contento di essere rimasto fuori dalla top ten di oggi per pochi millesimi. Sono però sereno e concentrato per domani perché potremo sicuramente migliorare. Il mio passo non è male e ho un buon feeling con la mia moto per cui sono ottimista e fiducioso di poter fare una buona qualifica”.

I piloti Ducati torneranno in pista domani, sabato 5 ottobre, alle ore 9:55 locali (le 4:55 in Italia) per la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche si disputeranno dopo la FP4 a partire dalle 14:10 ora locale (le 9:10 ora italiana).