Messori (Lista Civica Per Cambiare) presenta una mozione sui parchi per anziani Formigine

Dopo l’1 ottobre non dimentichiamo i nostri anziani, radici della nostra società, persone che non sono mai state abituate a chiedere, persone che hanno vissuto la guerra e la mancanza e proprio per questo motivo sono gli Enti Pubblici che devono muoversi in direzione di questa fascia “più debole” anticipando, capendo e offrendo loro ciò di cui ha bisogno.

La nostra popolazione sta invecchiando e gli anziani hanno bisogno di posti in cui socializzare e combattere il sentimento di solitudine sempre più diffuso.

Non sono necessarie opere monumentali, progetti internazionali o ingenti esborsi economici, la mia idea è molto semplice ed è quella di utilizzare parte del verde pubblico (Formigine conta 67 parchi sul proprio territorio) per la realizzazione di aree gioco dedicate agli anziani dotate di attrezzature che permettano la possibilità di esercitare le abilità psicomotorie e di praticare esercizi di stimolazione cognitiva.

Mozione parchi bio salutari

(Messori Marina – Lista Civica Per Cambiare)