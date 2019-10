Gli interventi sul fiume Secchia, martedì incontro pubblico con AIPo a Soliera

Martedì 8 ottobre, alle ore 21, il Nuovo Cinema Teatro Italia di via Garibaldi 80 ospita un incontro aperto alla cittadinanza sugli interventi eseguiti, in corso di esecuzione e di prossimo avvio, sugli argini e nel bacino del fiume Secchia, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini di Soliera.

L’incontro vedrà la presenza dei rappresentanti di AIPo (l’Agenzia Interregionale per il fiume Po) nelle persone del direttore, l’ingegner Luigi Mille, e dell’ingegnere Federica Pellegrini, che fa parte della direzione territoriale Idrografica Emilia orientale. Parteciperanno inoltre l’ingegnere Francesca Lugli dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile, e, in veste di moderatore, l’ingegner Andrea Artusi, presidente della Commissione consiliare Territorio, Ambiente a Attività produttive del Comune di Soliera.

A introdurre l’incontro sarà il sindaco di Soliera Roberto Solomita.

Le emergenze relative alle piene del Secchia si manifestano praticamente ogni anno, non solo nei mesi invernali, ma anche in primavera. Per questo i lavori di rafforzamento delle arginature e di pulizia del letto del fiume sono diventati una necessità prioritaria, non procrastinabile. Organizzare un confronto diretto fra i dirigenti di AIPo, l’agenzia responsabile della manutenzione del fiume, e i cittadini solieresi era uno degli impegni presi la scorsa primavera dal sindaco Solomita.

L’incontro sarà il primo di una serie di confronti pubblici che si terranno prossimamente anche nei Comuni di Bastiglia e Bomporto.