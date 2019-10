Donna incinta ferita in incidente a Lentigione di Brescello

Una donna 37enne di origine ghanese, incinta, è rimasta gravemente ferita nello scontro tra due autovetture avvenuto intorno alle 14 lungo la SP62R della Cisa a Lentigione di Brescello.

La donna era a bordo di una fuoristrada assieme ai suoi due figli di 5 e 1 anno, rimasti lievemente feriti, e ad altri due uomini, illesi. Il veicolo si è scontrato con un’altra autovettura, una Lancia. L’urto è stato talmente forte che quest’ultima ha finito la sua corsa oltre al campo che costeggia la strada, sui binari della Suzzara-Parma.

Intervenute due ambulanze e l’elisoccorso. La donna è stata trasportata all’ospedale di Parma in codice 3. Il traffico ferroviario è stato interrotto sino alla rimozione dell’auto dai binari e sostituito con corse in autobus. I vigili del fuoco di Guastalla hanno messo in sicurezza la vettura alimentata a gpl, per poi sollevarla con l’autogrù, limitando i danni alla linea ferroviaria.