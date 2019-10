Signora trova tartaruga in centro a Bologna

Una tartaruga palustre è stata trovata in Piazza dei Martiri, nel centro di Bologna, da una signora. Come sia arrivata davanti al supermercato dove è stata trovata non è stato chiarito. Del singolare rinvenimento ha dato notizia la Polizia Locale su Twitter: “#ritrovata tartaruga palustre in centro da una signora che, dovendosi allontanare, l’ha affidata a un senza fissa dimora che l’ha accudita fino all’arrivo di #PLBologna. Sarà presa da @LipuOnlus con destinazione oasi protetta. Anche oggi è stato un giorno fortunato per qualcuno”.