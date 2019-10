Il mondo del calcio piange Giorgio Squinzi

«Mi sei stato vicino in uno dei momenti più bui della mia vita, sei stato come un padre e ti sarò sempre riconoscente». Tra i primi messaggi di cordoglio rimbalzati in rete non appena si è diffusa la notizia della morte di Giorgio Squinzi quello di Francesco Acerbi, difensore ex neroverde oggi alla Lazio. Il calcio piange un grande imprenditore e un grande uomo di sport.

«Ci lascia un uomo straordinario che le strade del calcio mi hanno fatto incontrare e che, come un papà, mi ha accolto nella sua magnifica famiglia neroverde», scrive invece l’ex tecnico del Sassuolo Eusebio Di Francesco allungando l’infinita teoria di post e messaggi coni quali le diverse società – dal Torino alla Lazio, dall’Hellas Verona al Pordenone al Napoli, per citare i primi – e tantissimi giocatori esprimono vicinanza alla famiglia Squinizi e al Sassuolo. Che, tra l’altro, domani dovrebbe scendere in campo a Brescia per l’anticipo della settima giornata di campionato: l’ipotesi rinvio sarebbe al vaglio degli organi federali.