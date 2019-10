Furto con spaccata in sala slot a Caprara di Campegine

Poco dopo le 2.00 di oggi i carabinieri della stazione di Castelnovo Sotto sono intervenuti in località Caprara, a Campegine, per un sopralluogo di furto all’interno di una sala giochi. Giunti sul posto unitamente al proprietario i militari hanno accertato che ignoti ladri, utilizzando un tombino, hanno infranto la vetrata della porta d’ingresso, sono entrati nell’esercizio ed hanno asportato, da un primo controllo ancora in fase di esatto accertamento, la cassaforte a muro contenente danaro contante in corso di inventario. I danni, nell’ordine di varie migliaia di euro, sono ancora in corso di esatta quantificazione.