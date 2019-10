Tennis – Serie A, Sporting Club Sassuolo: squadre pronte per nuove sfide

Tutto pronto allo Sporting Club Sassuolo per iniziare questa nuova stagione del Campionato Nazionale a Squadre di serie A.

Il club di Via Vandelli, come lo scorso anno, sarà impegnato su due fronti, in A1 con la squadra maschile e in A2 con quella femminile. Saranno proprio le ragazze a scendere in campo per prime questo fine settimana, in trasferta, contro le piemontesi del Circolo Tennis Beinasco di Martina Caregaro e Martina Colmegna, rispettivamente nr. 338 e nr. 511 del ranking internazionale WTA.

Per lo Sporting sarà l’occasione per schierare in formazione anche la new entry, la spagnola Nuria Parrizas Diaz, nr. 212 del ranking WTA, che affiancherà Valeria Muratori, Giulia Guidetti, Alice Gubertini e Giorgia Guidotti in questa prima uscita stagionale, agli ordini del capitano Massimo Nicolini, Tecnico Nazionale del sodalizio sassolese.

Per quanto riguarda i maschi, la prima partita di andata del girone si giocherà il 13 ottobre prossimo, in trasferta, contro il Match Ball Siracusa.