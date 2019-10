Sull’A14 riaperto il tratto tra Valle Rubicone e Cesena

Sulla A14 Bologna-Taranto alle ore 9.30 circa, è stato riaperto il tratto tra Valle Rubicone e Cesena in direzione di Bologna, temporaneamente chiuso a causa di un incidente all’altezza del km 102 che ha coinvolto tre mezzi pesanti uno dei quali ribaltandosi ha disperso il carico di frutta lungo la careggiata.

Attualmente, (alle 9:30) si transita su due corsie e si registrano 6 km di coda tra Rimini Nord di Valle Rubicone in direzione Bologna.

Sono stati diramati percorsi alternativi: per gli utenti che da Ancona sono diretti verso Bologna, uscita consigliata a Rimini Nord, proseguire lungo la via Emilia in direzione Cesena con rientro in autostrada a Cesena.