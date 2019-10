Modena, ottobre mese dedicato all’allattamento materno

Il flashmob “Allattiamo insieme” che si svolgerà in piazza Grande sabato 5 ottobre alle 10.30 e, nello stesso momento, in altre città grandi e piccole in Emilia Romagna e in Italia, è uno degli appuntamenti principali del programma di iniziative modenesi a sostegno dell’allattamento materno, dedicato al ruolo dei genitori, che proseguirà fino al 20 ottobre. L’appuntamento, che vedrà in piazza insieme alle neomamme anche le ostetriche dell’Ausl e del Policlinico, si svolge nell’ambito della Settimana mondiale dell’allattamento materno.

Il programma modenese (scaricabile dal sito www.comune.modena.it) è promosso in collaborazione dal Musa del Comune di Modena, Rete città sane, Azienda Usl e Policlinico, con le associazioni Differenza Maternità, MammexleMamme, Centro allattamento materno-Circolo primo respiro, Spazio nascita centro perinatale, associazione la Tribù dei Ma-Pi, e con il contributo della Federazione italiana medici pediatri, delle Farmacie comunali di Modena, di Federfarma Modena.

Molti gli appuntamenti proposti: al Policlinico, fino a venerdì 4 ottobre, presso la stanza dedicata all’allattamento (sesto piano, ingresso 1), dalle 7 alle 13, sarà garantita la presenza di un’ostetrica per dare risposte a tutte le mamme che desiderano un supporto, mentre giovedì 3 alle 13, dedicato alle mamme dei neonati ricoverati, è previsto un incontro con la mamma di un bambino nato pretermine che racconterà la sua esperienza.

In programma, promossi dalle diverse associazioni, anche corsi di preparazione all’allattamento rivolti alle neo mamme e alle donne in attesa, gruppi mamme e bebè, per stare insieme e condividere dubbi ed esperienze, un corso teorico pratico sull’allattamento per coppie in attesa, conferenze su temi connessi all’allattamento come l’uso dei farmaci, l’alimentazione, il rientro al lavoro, visite guidate allo spazio mamme-bambini del consultorio. Sabato 19 ottobre, alle 9.30, alla Palazzina Pucci, in collaborazione con la Rete delle associazioni per l’allattamento materno, si svolge l’incontro “Eccomi! Sono tuo padre”, sul ruolo del padre. Per tutto il mese le farmacie pubbliche e private modenesi rendono disponibile una scheda tematica dedicata all’allattamento e i farmacisti saranno a disposizione dei neogenitori per rispondere a domande e fornire nuove e utili informazioni.