Modena: due arresti per furto aggravato

Ieri tra le ore 13 e le ore 20, nel corso di uno specifico servizio contro i reati predatori, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, unitamente ai militari della stazione carabinieri di Modena Principale, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un ventenne di origini marocchine, per aver asportato capi di abbigliamento per un valore di euro 60 dal negozio HM, e un cittadino italiano per essersi impadronito di una bicicletta da passeggio ed essersi allontanato a bordo di essa. Entrambi gli arrestati sono stati trattenuti in camera di sicurezza in attesa della direttissima.