Le Fiere d’Ottobre sassolesi 2019

Mancano pochi giorni al via delle ultra cinquecentenarie Fiere d’Ottobre di Sassuolo che, come da tradizione, da domenica 6 Ottobre porteranno un mese intero di iniziative, appuntamenti ed approfondimenti in città, per quattro week end che culmineranno, ogni domenica, con il mercato ambulante cittadino in tutte e tre le piazze del centro ed un ricco calendario di appuntamenti pomeridiani.

“Quattro settimane in cui tutta la nostra Sassuolo si mette in gioco per offrire il meglio di se alle migliaia di persone che affolleranno, non soltanto la domenica, le nostre vie e le nostre piazze – afferma il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – le Fiere d’Ottobre anche quest’anno offriranno quattro domeniche ricche e variegate, rappresentando per la nostra città, come da tradizione vecchia di oltre cinquecento anni, il momento più bello dell’anno: un mese intero in cui le associazioni, i comitati, i circoli, le parrocchie, tutte le espressioni della nostra società civile e del volontariato, indossano il vestito della festa per organizzare eventi ed appuntamenti in un mese intero di manifestazioni.”

“Da pochi mesi i sassolesi ci hanno affidato l’onore e l’onere di amministrare questa città – dichiara l’Assessore al Commercio e Centro Storico del Comune di Sassuolo Massimo Malagoli – e, dopo i “Giovedì Sotto le Stelle” che hanno iniziato a mostrare la nostra idea di eventi in centro, ma anche la “Notte di Fine Estate” più che mai partecipata nonostante il maltempo, siamo di fronte alla sfida più grande: quella delle Fiere d’Ottobre. Una sfida che abbiamo colto con entusiasmo nella speranza di riuscire, ancora una volta, a fare ciò che è il nostro principale obiettivo: dare un buon servizio alla nostra città, grazie all’indispensabile collaborazione di commercianti ed associazioni, Forze dell’Ordine e dipendenti comunali, di Sgp. Un calendario di eventi che andrà ben oltre le quattro domeniche di Ottobre ma che punta ad estendere per tutti i giorni delle quattro settimane la magia delle Fiere, coinvolgendo ogni angolo ed ogni associazione della città.”.

Domenica 6 ottobre, quindi, la prima delle quattro domeniche di fiere che, tradizionalmente, è conosciuta come “la Féra di Curiàus”.

Il programma: