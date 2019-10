Per lavori di asfaltatura, il ponte sul Fossa di via Ghiarella, all’incrocio con via Nirano e Via Motta a Spezzano, nel Comune di Fiorano Modenese, viene chiuso al transito dei veicoli e dei pedoni. La chiusura inizia all’altezza dell’incrocio con Via Papa Giovanni XXIII. L’accesso è consentito soltanto ai residenti, ai mezzi di soccorso e a quelli di cantiere.