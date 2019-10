Albi presidenti e scrutatori di seggi, anche a Fiorano si può fare domanda

Fino al 31 ottobre 2019, i cittadini fioranesi che gradiscano ricoprire l’incarico di Presidente di seggio elettorale, possono fare domanda di inserimento nello specifico albo Nella domanda, indirizzata al sindaco e redatta in carta semplice, dovranno essere dichiarate le proprie generalità, la professione e il titolo di studio.

Si precisa che l’inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: essere elettore del Comune; non aver superato il 70° anno di età; essere in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado; non essere dipendente dei Ministeri dell’Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti; non appartenere alle forze armate in servizio, né svolgere, presso le U.S.L., le funzioni già attribuite al medico provinciale, all’ufficiale sanitario o al medico condotto; non essere segretario comunale né dipendente dei Comuni normalmente addetto o comandato a prestare servizio presso gli uffici elettorali.

Per iscriversi all’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale c’è invece tempo fino al 30 novembre. Nella domanda, redatta in carta semplice e indirizzata al sindaco, dovranno essere dichiarate le proprie generalità, la professione e il titolo di studio.

Bisogna possedere i seguenti requisiti: essere elettore del Comune; aver assolto gli obblighi scolastici; non essere dipendente dei Ministeri dell’Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti; non appartenere alle forze armate in servizio, né svolgere, presso le U.S.L., le funzioni già attribuite al medico provinciale, all’ufficiale sanitario o al medico condotto; non essere segretario comunale né dipendente dei Comuni normalmente addetto o comandato a prestare servizio presso gli uffici elettorali.

Per ogni ulteriore informazione e per la compilazione della domanda, è possibile rivolgersi all’Ufficio Elettorale Comunale, presso l’Ufficio Anagrafe.