Tratto di Pedemontana chiuso nelle notti di mercoledì e giovedì

A causa dei lavori di asfaltatura, in territorio di Fiorano Modenese, della rotatoria di via Ghiarola Nuova, nelle notti di mercoledì 2 ottobre e giovedì 3 ottobre, sarà chiuso al traffico veicolare, ad eccezione delle auto dirette alle attività commerciali, il tratto della Pedemontana che dalla rotatoria del Cimitero Nuovo arriva alla rotatoria con via Ghiarola.

Lo dispone l’Ordinanza n°163 del 1 Ottobre a firma del Comandante della Polizia Municipale Stefano Faso.

Dalle ore 21 di mercoledì 2 ottobre alle ore 6 di giovedì 3 ottobre e dalle ore 21 di giovedì 3 ottobre alle ore 6 di venerdì 4 ottobre saranno in vigore i seguenti divieti: