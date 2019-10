Nuovo sportello Hera a Sassuolo, da oggi in via Adda 52

Un punto di riferimento per cittadini, partite Iva e aziende, con un orario di apertura più ampio, per ricevere offerte e informazioni sulle forniture di gas e luce. È lo sportello del Gruppo Hera a Sassuolo, che riaprirà il primo ottobre in via Adda 52.

Il rinnovato punto di contatto in centro città è stato inaugurato questa mattina, 1 ottobre, alla presenza di Gian Francesco Menani, Sindaco di Sassuolo, e del Responsabile Customer Relationship Management di Hera Comm Marco Impiglia e sarà a disposizione dei clienti già a partire da domani, mercoledì 2 ottobre.

Con quello di Sassuolo, il Gruppo Hera inaugura in Emilia il primo sportello con il nuovissimo layout, con un’area d’attesa più grande e confortevole. Anche l’orario di servizio è più ampio di ben 6 ore settimanali: si aggiungono alle aperture della mattina dei giorni feriali (dalle 8 alle 13.30) anche il mercoledì pomeriggio (dalle 14.30 alle 16.30) e il sabato mattina (dalle 8.30 alle 12.30).

Inoltre, allo sportello i clienti avranno la possibilità di vedere dal vivo i prodotti, esposti all’interno del negozio, che compongono la gamma “soluzioni innovative” che rispondono concretamente all’esigenza del contenimento dei consumi e alla sostenibilità ambientale: tra queste Hera Led, Hera Thermo e Hera ContaWatt.

Così la multiutility conferma l’attenzione al radicamento sul territorio. La relazione con la comunità locale è, infatti, uno dei punti di forza dell’azienda: solo nella provincia di Modena, attraverso la propria società commerciale, conta 320mila clienti e oltre venti sportelli a servizio dei cittadini.

Hera Comm propone offerte luce e gas per le esigenze di tutti, con soluzioni innovative per ridurre i consumi e risparmiare. Alla rete di sportelli della regione, inoltre, il Gruppo Hera affianca un call center dedicato, una piattaforma web e una app (My Hera) che consentono di gestire le forniture comodamente da casa ma anche di ottenere utili consigli sul risparmio energetico: tutti canali di contatto molto apprezzati dai clienti.

“Un nuovo punto di riferimento, proprio alle porte della città, per poter essere più presente e vicino alle esigenze di Sassuolo e dei sassolesi. Hera – ha sottolineato il Sindaco di Sassuolo, Gian Francesco Menani – rappresenta un attore importante per la nostra città e siamo convinti che la collaborazione già molto stretta con l’Amministrazione comunale possa ulteriormente crescere e migliorare: anche per questo saluto con entusiasmo questi nuovi uffici che, ne sono certo, rappresenteranno un nuovo punto di partenza per tutti noi”

“Con la riapertura di questo sportello a Sassuolo, completamente rinnovato e con un orario esteso – ha dichiarato Marco Impiglia, Responsabile Customer Relationship Management di Hera Comm – il Gruppo Hera dimostra il suo impegno nell’essere sempre più vicino ai propri clienti garantendo loro servizi di qualità in uno spazio pensato per essere ancora più accogliente e confortevole”.