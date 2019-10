Nel weekend torna Mast Còt Grande. Novità di quest’anno la 1° edizione di “Stuzzicalamberto”

Il 5 e 6 ottobre torna a Spilamberto Mast Còt. La manifestazione è promossa dal Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale, in collaborazione con il Comune di Spilamberto e la Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena. Come sempre protagonista è la bollitura del mosto, momento fondamentale per la nascita dell’Aceto Balsamico Tradizionale.

La cottura del mosto sarà su piazzale Rangoni, a cura delle Comunità della Consorteria che sveleranno i segreti per la produzione dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena. In Piazza Roma esposizione di botti e attrezzature per la produzione di Aceto Balsamico Tradizionale. In via San Giovanni “Il balsAMICO dei bambini”, vendita dell’Aceto Balsamico Tradizionale donato dalla Consorteria e imbottigliato dalle classi 5a dell’Istituto Fabriani, cui andrà il ricavato e corso di cucina per piccoli chef a cura dell’Associazione Genitori e Amici del Fabriani in collaborazione con Fantasie Golose e col supporto di Meteori Casalinghi e Le Ragazze di Vito. In Centro Storico esposizione e vendita di prodotti tipici delle aziende agricole del territorio, delizie per il corpo e per il palato. Nel parco di Rocca Rangoni Castrum Spinalamberti, rievocazione storica ambientata nel XIII secolo, con artigiani, dame, armati a cura dei Cavalieri del Fiume.

Poi laboratori, spettacoli, mostre e musica (ricordiamo sabato alle 21 nella Corte d’Onore della Rocca Rangoni musiche e danze irlandesi con il Duo Calanca Lipparini e domenica dalle 16.30 in Centro Storico “Pedala Piano”, un progetto originale di musica itinerante con una originale bicicletta –pianoforte).



Per dettagli www.mastcot.it.

(in foto: Umberto Costantini, Sindaco di Spilamberto – Carlotta Acerbi, Assessore a Turismo e Cultura – Maurizio Fini, Gran Maestro Consorteria Aceto Balsamico Tradizionale)