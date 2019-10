L’evoluzione animale dai dinosauri agli uccelli al centro di un seminario Unimore

Ad Unimore si parla di evoluzione della specie. Una iniziativa del Museo di Paleontologia del Polo Museale Unimore porterà a Modena giovedì 3 ottobre alle ore 15.00 nell’Aula Magna del Palazzo del Rettorato (via Università 4) il dott. Andrea Cau che parlerà su “Dinosauri: un ponte tra paleontologia e divulgazione. Cammina, afferra, vola; l’evoluzione dell’ala degli uccelli”.

L’evoluzione degli uccelli dai dinosauri è uno dei temi più affascinanti nella Paleontologia. In particolare, l’origine del volo ha comportato la trasformazione dell’antica zampa dei rettili quadrupedi in un braccio adatto a nuove funzioni nei dinosauri bipedi, funzioni che poi sono state “riciclate” quando questi animali hanno esplorato l’ambiente aereo.

“Il seminario – spiegano dall’Università – sarà l’occasione per spiegare come le più recenti scoperte paleontologiche siano state integrate per ricostruire tempi e modi del passaggio dalla locomozione terrestre a quella aerea, dai dinosauri agli uccelli”.