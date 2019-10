La paellata da record di Tolè raccoglie duemila euro per il teatro parrocchiale

C’erano oltre 160 persone lo scorso sabato sera a Tolè per la cena a base di paella organizzata nella sala polivalente “Angelo Carboni” dalla associazione Fontechiara e dalla proloco di Tolè con il patrocinio del Comune di Vergato. Un successo di partecipazione che ha sorpreso persino gli organizzatori, per fortuna si erano ben attrezzati per assicurare portate abbondanti per tutti.

Grazie a loro è stato possibile consegnare al parroco circa duemila euro che contribuiranno al ripristino del cinema-teatro parrocchiale di Tolè, la cui data di riapertura a questo punto si avvicina. Si tratta di una saletta adiacente alla chiesa di Santa Maria Assunta che i meno giovani ricordano popolata soprattutto da bambini, per guardare i classici di animazione nei giorni di festa, ma che è stata per anni anche un punto di ritrovo per conferenze e spettacoli teatrali.

Ormai i lavori edili sono quasi completati, tanto è vero che la sala già questa estate è tornata a ospitare convegni e presentazioni di libri: l’obiettivo a questo punto però è acquistare le attrezzature per consentire le proiezioni e gli arredi.