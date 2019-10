Edilizia: aperte iscrizioni corso tecnico progettazione Bim

Potranno lavorare negli studi professionali e nelle imprese edili gli allievi che frequenteranno il corso Ifts per tecnico di progettazione per la riqualificazione sostenibile Bim based che sta per partire a Modena. Gestito dalle Scuole edili di Modena e Reggio Emilia, il corso è rivolto a giovani e adulti in cerca di occupazione.

«Il mercato del lavoro ricerca figure sempre più qualificate. Con questa proposta si consolida l’offerta formativa delle scuole edili del territorio rivolta a tecnici d’impresa e professionisti – spiega il direttore della Scuola Edile di Modena Alessandro Dondi – Il nostro corso Ifts (che significa “istruzione e formazione tecnica superiore”) prepara tecnici di cantiere e progettisti specializzati nell’innovazione tecnologica e nell’introduzione del Bim (Building information modeling)».

Il Bim è un metodo per l’ottimizzazione della pianificazione, realizzazione e gestione di costruzioni tramite aiuto di un software. Tramite esso tutti i dati rilevanti di una costruzione possono essere raccolti, combinati e collegati digitalmente. La costruzione virtuale è visualizzabile, inoltre, come un modello geometrico tridimensionale.

Il Building information modelling viene utilizzato sia nel settore edile per la progettazione e costruzione (architettura, ingegneria, impianti tecnici) che nel facility management.

Il corso, completamente gratuito in quanto finanziato dalla Regione con le risorse del Fondo sociale europeo, si terrà a Modena da novembre 2019 a luglio 2020, per complessive 800 ore (560 di aula e 240 di stage presso aziende e studi professionali). I posti disponibili sono venti. Nell’ultima edizione l’85% dei partecipanti è stato confermato a vario titolo nelle aziende e/o studi professionali che li hanno accolti in stage.

Info e iscrizioni: 059 283511 (Federica); 0522 500454 (Rita); superiore@res.re.it