E’ morto improvvisamente, nella notte, Orlando Caiti, 54 anni. Volto notissimo dell’associazionismo e del volontariato cittadino, Caiti era ricoverato presso l’ospedale di Sassuolo a causa di un malore accusato nella notte tra sabato e domenica. Le sue condizioni sembravamo migliorare, invece nella notte è deceduto. Unanime il cordoglio in città: non c’era infatti sassolese che non conoscesse Orlando: aggiornamenti, anche a proposito dei funerali, nelle prossime ore.