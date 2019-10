Domeniche InCarpi: incontri, letture, laboratori, aperture straordinarie e visite guidate degli Istituti Culturali

Nell’ambito della programmazione annuale degli Istituti culturali è prevista l’apertura straordinaria degli Istituti Culturali la prima domenica di ogni mese e l’organizzazione di attività culturali volte alla promozione dei servizi e del loro patrimonio. In particolare la Biblioteca “A. Loria”, a partire dalla positiva esperienza dello scorso anno, ripropone una rassegna nel periodo ottobre 2019 – gennaio 2020, dedicata alla divulgazione scientifica, e in particolare all’astronomia, valorizzando al contempo la sezione di saggistica della Biblioteca attraverso incontri con ricercatori, docenti e studiosi. I temi affrontati saranno diversi: onde gravitazionali, le stelle, l’atomo, gli acceleratori di particelle, ma anche la magia del cosmo e la fantascienza, con un taglio divulgativo in modo da avvicinare anche un pubblico non specialistico.

PROGRAMMA

Domenica 6 ottobre 2019, ore 18.00

L’urlo dell’Universo

con Dario Menasce, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, docente di Metodi computazionali di calcolo

conduce Alfonso Cornia, docente

Il 14 Settembre 2015 l’umanità è stata testimone, per la prima volta nella storia, del passaggio, attraverso il pianeta che lo ospita, di un’onda gravitazionale, un fenomeno previsto cento anni prima da un giovane Albert Einstein. Se un tempo potevamo osservare le stelle e le galassie solo tramite la luce, adesso lo possiamo fare anche tramite le onde gravitazionali. Si tratta per la fisica di un passaggio epocale, come lo fu per il cinema il passaggio dal muto al sonoro. In questo incontro ne racconteremo l’avvincente storia, durata più di un secolo.