Cristian Marchi è il nuovo Presidente della Consulta dello Sport di Sassuolo

E’ Cristian Marchi, in rappresentanza dell’Asd Tiro a volo Val secchia, il nuovo Presidente della Consulta dello Sport di Sassuolo. Marchi, che prende il posto di Davide Montepoli eletto Vice Presidente, è stato eletto dalla maggioranza delle 22 associazioni sportive presenti nella seduta dello scorso 26 settembre in sala Biasin.

“Sono particolarmente soddisfatta – ha dichiarato l’Assessore allo Sport del Comune di Sassuolo Sharon Ruggeri – della grande partecipazione da parte delle associazioni sportive alla serata, sinonimo di quanto la consulta stia prendendo piede proprio come strumento utile allo sconfinato panorama sportivo cittadino. Anche la conferma di Davide Montepoli, ex presidente, alla vice presidenza è un segnale da cogliere in maniera positiva: la sua presenza garantirà continuità con il lavoro fatto sino ad ora che deve rappresentare un punto di partenza per ampliare ulteriormente l’attività ed il ruolo di una consulta che è più che mai pronta a darsi da fare”.

“Un organo concreto, presente ed attivo, nell’aiuto alle associazioni sportive ed alla promozione dell’attività – commenta il neo eletto Presidente Cristian Marchi – con questo obiettivo ho presentato la mia candidatura e questo traguardo voglio raggiungere nel lungo lavoro che ci spetta. Una consulta che sia sempre più punto di riferimento per tutte le associazioni, le società sportive grandi, piccole o addirittura piccolissime, che svolgono un enorme lavoro sul territorio e che come tale deve assolutamente essere valorizzato”.

Nel corso della seduta, per la prima volta, sono stati eletti anche i membri del Comitato Esecutivo della Consulta dello Sport di Sassuolo: Barbara Fontanesi (Fuori Campo 11). Daniele Morandi (Delta Atletica), Luca Tedeschini (Pallacanestro Sassuolo), Omar Tonelli (Madonna di Sotto asd), Pier Paolo Alessandro (Club Scherma Sassuolo), Giuliano casolari (Tiro a volo Val Secchia asd), Loris Guiglia (Futsal Sassuolo).