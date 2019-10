Cgil Modena: lo sportello amico DSA compie un anno

Compie un anno lo sportello della Cgil Modena dedicato alle persone con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). Lo sportello, nato e promosso dalla volontà di un attivista Cgil, ha raggiunto nel corso di questi primi 12 mesi di vita più di 70 persone, offrendo risposte, consigli e indicazioni in merito a detrazioni fiscali, consulenza nella lettura dei piani didattici personalizzati (Pdp) degli studenti con DSA. Ha organizzato momenti di confronto e supporto per aiutare i genitori nelle relazioni con i figli con DSA (da cui sono derivati 3 appuntamenti curati dal una counselor). Sono state fornite informazioni contrattuali e portate a compimento 8 trasformazioni dell’orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per genitori con figli con DSA. Una complessa attività rivolta a tutti, iscritti e non iscritti, al sindacato. Si rivolge a lavoratori, studenti, genitori di ragazzi DSA e tutte le consulenze sono gratuite

Inoltre, sono stati organizzati numerosi corsi di formazione per 117 tra delegati e funzionari, per un totale di 24 ore.

Sportello Amico Dsa è aperto tutti i giovedì dalle ore 9 alle 11 presso la sede Cgil di piazza Cittadella 36 a Modena. Email: dislessia_cgilmo@er.cgil.it

“Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile l’attivazione dello sportello e lo hanno sostenuto in questi primi mesi – spiega la segreteria Cgil Modena – Questo progetto ben rappresenta, tra gli altri, l’efficacia di una sperimentazione che va nella direzione di modelli innovativi di azione e pratica sindacale. Una strada che, crediamo, la nostra organizzazione dovrà sempre più alimentare”.