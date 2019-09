Silvio Di Tella è il nuovo Direttore Sanitario dell’Ospedale di Sassuolo

Dal 1 ottobre 2019 l’Ospedale di Sassuolo S.p.A. ha un nuovo direttore sanitario. A ricoprire l’incarico è Silvio Di Tella. Modenese, nato nel 1977, Di Tella si è specializzato in Igiene e Medicina Preventiva nel 2006 a Bologna.

Arriva a Sassuolo dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico S.Orsola-Malpighi di Bologna, dove – negli ultimi 7 anni – ha svolto l’incarico di Responsabile della Logistica sanitaria prima dei percorsi in area medica e specialistica e, negli ultimi 3 anni, di quelli in area chirurgica. Dal 2017 è anche Presidente della Cooperativa Sociale ‘La Carovana’ di Modena. Sposato, 4 figli, Di Tella è alla sua prima esperienza in un ruolo così importante all’interno di una azienda sanitaria.

Prima di ‘spostarsi’ a Bologna, Di Tella ha lavorato anche a Baggiovara, per l’Azienda USL di Modena, presso la Direzione sanitaria del presidio ospedaliero.

“Ho sempre pensato che la cosa più importante, spiega il neo-direttore sanitario Silvio Di Tella, nella governace di una struttura sanitaria, fosse mettersi al servizio dei professionisti e cercare di fare da ‘ponte’ tra le diverse componenti affinché possano essere messe nelle condizioni di lavorare al meglio. In qualche modo, per similitudine, si potrebbe dire che il compito di un direttore sanitario è simile a quello che un regista ha con gli attori scelti per un film. Mi è stata affidata un grande responsabilità, e posso dire che provo un altrettanto grande entusiasmo nel misurarmi in questa nuova avventura. L’Ospedale di Sassuolo è uno snodo fondamentale della complessa rete dei servizi sanitari in provincia di Modena, e sono sicuro saprà mantenere, rinnovare e far crescere il proprio ruolo come riferimento in tutta l’area Sud”.

La Direzione Generale dell’Ospedale di Sassuolo S.p.A. e il Consiglio di Amministrazione della Società colgono l’occasione per ringraziare la dr.ssa Teresa Pesi per il lavoro svolto finora e inviano al dr. Di Tella i migliori auguri di buon lavoro. La dr.ssa Pesi rientra in Azienda USL di Modena, per ricoprire l’incarico di Direttrice del Presidio ospedaliero.