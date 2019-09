Reggio Emilia: la Polizia sequestra 400 grammi di eroina. Un arresto

Ieri sera intorno alle 23, su segnalazione, personale della Squadra Volante della Questura di Reggio Emilia interveniva in via Foscato dove era stato notato un giovane che, a bordo di un’autovettura Audi, interagiva in maniera sospetta con un altro individuo. Sul posto, il personale operante, rintracciava il cittadino marocchino K. Z., di anni 30, pregiudicato per reati in materia di stupefacenti, proprietario dell’autovettura segnalata, e procedeva a perquisizione personale, senza però rinvenire nulla.

La perquisizione veniva quindi estesa all’abitazione dello straniero, in via Del Gattaglio, dove gli uomini della Volante, occultati nella struttura in metallo di una scala, rinvenivano circa 400 gr. di eroina contenuta in involucri di cellophane (per un valore di circa 11.000 Euro), 2 bilancini di precisione e 1 coltello a serramanico.

Lo straniero veniva pertanto tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre droga e l’altro materiale rinvenuto veniva debitamente sequestrato unitamente al telefono cellulare dell’arrestato.