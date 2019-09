Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 1 ottobre

Al primo mattino nuvoloso per nubi basse e foschie sulle aree di pianura, in diradamento nel corso della mattinata; sereno o poco nuvoloso sui rilievi. Dal pomeriggio graduale aumento della copertura nuvolosa di tipo medio-alto a partire da ovest. Temperature: minime pressoché stazionarie con valori attorno ai 18°C sulla Romagna e sull’Emilia orientale, 16/17°C sul resto delle aree pianeggianti, di qualche grado inferiori sulle zone di aperta campagna. Massime in lieve flessione e generalmente comprese tra 24°C e 26°C. Venti: deboli sudoccidentali sui rilievi, deboli di direzione variabile altrove; dalla tarda serata tenderanno a disporsi ovunque da sudovest, con qualche rinforzo sulla costa. Mare: poco mosso.

(Arpae)