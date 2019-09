Torna puntuale anche quest’anno l’appuntamento con “Ottobre Rosa”: il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno coordinato in città dall’Associazione Per Vincere Domani onlus. Domani sera, 1 ottobre, il “Campanone” sarà illuminato di rosa e lo rimarrà per tutto il mese.

Sabato prossimo, 5 ottobre, piazza Garibaldi sarà teatro del “Villaggio Rosa” con gli stand di Per Vincere Domani per sensibilizzare la popolazione femminile ad effettuare i controlli ma non solo.

I chioschi del “Ben – Essere” ospiteranno i consigli su una corretta alimentazione del dottor Maurizio Agradi, la riflessologia plantare a cura di Volere Volare, le “Letture di Salute” a cura di libreria Incontri, “Pane…quello buono” con La Cucina Incantata, Nordic Walking a cura di Nordic Walking Passion, “Tango come terapia” della Scuola Ave e Ornello, “Piante che purificano l’aria di casa” con AAO vivai ed il mercatino dell’usato a cura di diverse associazioni di volontariato. A partire dalle ore 15 si svolgerà la “Camminata della salute” mentre, sul palco allestito ai piedi del “Campanone”, dalle ore 17,30 tango per tutti.