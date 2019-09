Cambia la viabilità nelle aree limitrofe allo stadio di Modena in occasione della manifestazione cinofila

In occasione della manifestazione cinofila “Campionato mondiale Igp e Agility Wusv2019” in programma allo Stadio Braglia, da martedì 1 a domenica 6 ottobre le aree limitrofe allo stadio saranno interessate da modifiche alla viabilità, dai divieti di sosta ai divieti di transito alla limitazione della velocità.

Dalla mezzanotte tra martedì 1 e mercoledì 2 ottobre fino alle 20 di domenica 6 non sarà possibile parcheggiare su buona parte di piazzale Tien An Men, che sarà occupata con opportuna delimitazione dai mezzi dell’organizzazione. Il divieto di sosta interesserà anche gli adiacenti viali Monte Kosica e Montecuccoli, in cui saranno mantenute libere aree di rispetto per le uscite di sicurezza dello stadio. In particolare sarà vietato sostare sul lato ovest di viale Monte Kosica nel tratto tra viale Montecuccoli e piazzale Tien An Men, e sul lato sud di viale Montecuccoli nei parcheggi prospicienti le uscite di sicurezza dello stadio. In questo caso il divieto di sosta partirà dalle 14 di martedì 1 ottobre alle 20 del 6 ottobre. Nelle due vie dal 2 al 6 ottobre la velocità consentita sarà ridotta a 30 chilometri orari.

In viale Monte Kosica, sempre nel tratto tra viale Montecuccoli e piazzale Tien An Men, domenica 6 ottobre dalle 7.30 alle 18 sarà inoltre vietato il transito, eccetto veicoli di soccorso e delle forze di polizia. Sarà impedito l’accesso con barriere e mediante presidio di personale della Polizia municipale all’altezza della rotatoria via Fontanelli – Montecuccoli – Monte Kosica e all’altezza di piazzale Tien An Men. Nella stessa giornata anche il trasporto pubblico locale subirà delle modifiche.