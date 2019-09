Sindaco e assessore scrivono ai genitori delle scuole Ferrari e Leopardi

Il sindaco Francesco Tosi e l’assessore alle politiche scolastiche Luca Busani, del Comune di Fiorano Modenese, hanno scritto ai genitori volontari della Scuola Primaria Enzo Ferrari e della Scuola Secondaria di primo grado Giacomo Leopardi:

“E’ nostro dovere, come rappresentanti dell’Amministrazione comunale e quindi dell’intera cittadinanza fioranese, esprimere un sentito ringraziamento a Voi, genitori della scuola primaria Ferrari e secondaria Leopardi, per l’importante intervento di lavoro effettuato presso l’edificio scolastico frequentato dai Vostri figli.

Si tratta di un gesto di grande senso civico e di responsabilità nel volontariato che arricchisce la nostra comunità e rappresenta un esempio edificante anche per i ragazzi, diretti beneficiari di aule pulite e decorose.

La nuova Amministrazione, in continuità con quella precedente, è intenzionata a proseguire le proficue collaborazioni e le iniziative volte a coinvolgere attivamente i genitori disponibili a impegnarsi per migliorare l’esperienza didattico-educativa dei propri figli, con modalità compatibili con le norme e i lacci burocratici che spesso ci creano difficoltà nell’accogliere proposte che provengono dal buonsenso dei cittadini.

Ci teniamo altresì a ribadire che iniziative come la Vostra non vengono da noi intese come facili scorciatoie per la manutenzione degli edifici scolastici: nell’arco dell’estate sono stati svolti importanti lavori di manutenzione e miglioramento delle strutture e, notizia degli ultimi giorni, sono stati avviati i lavori per la costruzione del nuovo Palazzetto dello Sport di Crociale, in sostituzione della precedente palestra scolastica. D’altra parte, il Comune di Fiorano Modenese destina al settore scolastico somme importanti e di gran lunga superiori alla media, sia per quanto riguarda i progetti di qualificazione scolastica che relativamente alle manutenzioni straordinarie degli edifici.

La finalità di tali sinergie tra enti pubblici e privati cittadini è quella di garantire ai nostri ragazzi e alle future generazioni di studenti scuole totalmente sicure, ad alto risparmio energetico, belle e funzionali da vivere, sapendo che lì i nostri figli e nipoti passeranno buona parte delle loro giornate.

Grazie ancora per il prezioso lavoro svolto e per la fattiva collaborazione. Recita un antico proverbio africano: ‘per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio’ e noi insieme a voi aspiriamo ad essere il miglior villaggio possibile”.