Botte alla moglie, denunciato

Stanca della continue violenze subite dal marito una donna di Campegine si è rivolta ai Carabinieri della Stazione di Gattatico. La triste vicenda vede come protagonista un cittadino indiano che da una decina d’anni vessava la moglie con violenze e minacce, sempre per futili motivi, specie quando rientrava in casa dopo aver ecceduto nel bere.

Numerosi i casi accertati dai Carabinieri a cui la donna, oramai sfinita dal ripetersi degli episodi, si è rivolta. Fatti che la vittima, nell’interesse familiare, ha sopportato per molti anni evitando sia di denunciare l’accaduto, sia di ricorrere alla cure mediche per le lesioni subite.

Raccolti tutti gli elementi a carico del marito violento, un 43enne campeginese, gli uomini dell’Arma hanno informato la magistratura reggiana che ha disposto a suo carico un provvedimento d’urgenza di allontanamento dalla casa familiare, poi convalidato anche dal giudice. L’indiano dovrà ora rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali continuate.