Lavori rete idrica, modifica alla viabilità in via Rometta ed in via Circonvallazione SE

Modifica alla circolazione stradale in via Rometta ed in via Circonvallazione Sud Est da martedì 1 ottobre a venerdì 11 ottobre, per consentire ad Hera la sostituzione della vecchia condotta idrica con una nuova e più potente.

Lo stabilisce l’ordinanza n° 156 del 27/09/2019 in pubblicazione all’Albo Pretorio, a firma del Comandante della Polizia Municipale Stefano Faso.

Dalle ore 08,30 di martedì 01 Ottobre alle ore 18 di venerdì 11 Ottobre 2019 e comunque fino a fine lavori, saranno modificate viabilità e sosta.

1° fase di lavoro in Via Circonvallazione intersezione con Via Rometta: via Circonvallazione Sud-Est nei pressi dell’intersezione con Via Rometta per la corsia di marcia direzione Est Ovest restringimento di carreggiata e limite dei 30 km/h; divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale nel tratto interessato dai lavori;

via Rometta intersezione via Cilea strada chiusa al traffico veicolare eccetto mezzi di cantiere e residenti; via Rometta obbligo di svolta a destra in via Cilea; via Sassari obbligo di svolta a destra in via Rometta.

2° fase di lavoro in via Rometta da intersezione con viale Sassari a via Circonvallazione Sud-Est: via Rometta intersezione Via Cilea strada chiusa al traffico veicolare eccetto mezzi di cantiere e residenti; via Rometta obbligo di svolta a destra in via Cilea; via Sassari obbligo di svolta a destra in via Rometta; divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale nel tratto interessato dai lavori.