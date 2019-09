In migliaia a Bologna al corteo sul clima

Migliaia di giovani e studenti di tutte le età – si stimano 5.000 persone – sono scesi in piazza questa matina a Bologna per sostenere il terzo dei ‘Fridays for future’ lo sciopero contro i cambiamenti climatici ispirato dall’attivista svedese Greta Thunberg. In strada anche i collettivi universitari. I giovani si sono radunati con striscioni e cartelli in Piazza San Francesco, nel cuore della città: il lunghissimo corteo di ragazzi ha iniziato a sfilare per le vie della città dalle 9.30.

I manifestanti hanno chiesto un impegno concreto a tutti per limitare le emissioni inquinanti e i comportamenti non rispettosi dell’ambiente sulla scia dell’impegno di Greta. In strada studenti delle scuole medie e delle superiori, collettivi universitari, insegnanti e professori. Tanti i cartelloni, con foto e citazioni sono stati dedicati all’attivista svedese. Per permettere il passaggio del corteo, la Polizia locale ha regolato la circolazione in strade e piazze in centro e lungo i viali.

(Ansa – foto: Municipale Bologna)