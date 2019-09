Consegnate agli alunni di Albinea e Borzano le prime borracce in alluminio regalate dal Comune

Sono state consegnate questa mattina nelle scuole elementari di Albinea e Borzano le borracce in alluminio che l’amministrazione ha deciso di regalare agli alunni per dare un segnale concreto nella lotta all’utilizzo della plastica monouso.

L’amministrazione ha acquistato oltre 700 borracce dotate di moschettone. Di colore bianco, i contenitori recano la scritta “Io amo un modo pulito” e il simbolo del Comune di Albinea. Sul retro è stato lasciato un apposito spazio in cui i bambini potranno inserire il loro nome, così da personalizzare la borraccia e non confonderla con quella degli altri compagni.

Alla consegna erano presenti il sindaco Nico Giberti, gli assessori alla Scuola e all’Ambiente, Mirella Rossi e Daniele Menozzi, oltre al dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Antonella Cattani. Il regalo, accompagnato da un piccolo depliant contenente le informazioni per il corretto utilizzo dell’oggetto, è stato accolto con entusiasmo dagli studenti.

Domani la stessa operazione verrà compiuta alle scuole medie del territorio.

Albinea sceglie così di proseguire la strada verso il rispetto della natura e di aderire alla campagna di riduzione della plastica inquinante. L’obiettivo dell’amministrazione è eliminare le bottigliette in PET e far sì che i bambini e i ragazzi imparino a riutilizzare la borraccia.

Questa iniziativa si inserisce in un percorso di tutela ambientale su cui l’amministrazione albinetana è da sempre in prima linea. Alcuni esempi su tutti: l’installazione di due distributori di acqua pubblica sul territorio; l’utilizzo, in Consiglio comunale, di bottiglie di vetro da oltre 10 anni, la smaterializzazione dei documenti cartacei a vantaggio di quelli digitali, la partecipazione a “M’Illumino di Meno”, oltre all’organizzazione dell’iniziativa “Puliamo le strade dai rifiuti”. Non ultima la partecipazione a “Puliamo il Mondo” che andrà in scena proprio domani (sabato 28 settembre), con due punti di ritrovo fissati alle 14.30: il primo in piazzale Lavezza, il secondo alla sede del Ceas di via Chierici 2 a Borzano.