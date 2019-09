Seminario Unimore per i 30 anni del servizio di consulenza psichiatrica di Modena

La Psichiatria di Consultazione e Collegamento nasce come disciplina, in Italia, contestualmente alla messa in atto delle leggi 180 e 833 alla fine degli anni ’70 del secolo scorso. Il percorso di de-istituzionalizzazione della malattia mentale sancì infatti la fondazione della psichiatria di comunità a partire dall’istituzione dei reparti di psichiatria all’interno dell’Ospedale Generale. Questa innovazione si proponeva di smantellare la violenza e l’isolamento delle pratiche asilari e contemporaneamente creava un avvicinamento concettuale e fisico della psichiatria alla medicina.

“La consapevolezza culturale e scientifica che il paradigma bio-psico-sociale non è solo una bella teoria, ma una precisa necessità – afferma la prof.ssa Silvia Ferrari di Unimore – che deve guidare l’azione clinica, si è progressivamente diffusa ed è oramai un patrimonio clinico, formativo e di ricerca condiviso da tutta la comunità scientifica. Alla Psichiatria di Consultazione e Collegamento spetta l’arduo compito di tradurre questo paradigma in precise pratiche cliniche”.

Questo ha fatto e continua a fare, a Modena, il Servizio di Consulenza Psichiatrica-Psicosomatica, cui è dedicato un seminario “Il Servizio di Consulenza Psichiatrica-Psicosomatica di Modena: 30 anni di storia e storie, tra clinica e ricerca” promosso dal corso di laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica e dalla Scuola di Specializzazione in Psichiatria di Unimore.

L’iniziativa è in programma venerdì 27 settembre a partire dalle ore 9.00 nell’Aula Magna del Centro Servizi Didattici della Facoltà di Medicina e Chirurgia (Largo del Pozzo 71) a Modena.

Istituito nel 1989 grazie alla lungimiranza del prof. Marco Rigatelli, il Servizio di Consulenza Psichiatrica-Psicosomatica ha contribuito a creare e consolidare una cultura operativamente olistica della salute, nel senso più profondamente psicosomatico. “Obiettivo del seminario – prosegue Silvia Ferrari di Unimore – è ripercorrerne la storia, i risultati ottenuti sul piano clinico, scientifico e formativo e mettere a fuoco auspicabili percorsi di espansione futura, all’opera in una realtà molto diversa da quella degli esordi, forse molto più complessa, e quindi anche per questo ancor più bisognosa di chiavi di lettura come quelle che solo la prospettiva psicosomatica può fornire”.

Tanti i contributi e le testimonianze che verranno portati a questa giornata da docenti e ricercatori Unimore come Silvia Alboni, Paola Ferri, Giorgio Mattei, Luca Pingani, dell’Università di Ferrara come Luigi Zerbinati e da professionisti come Stefano Mancini dell’ASL di Modena. Su tutti gli interventi svettano le letture magistrali affidate al mattino (ore 9.20) al prof. Friedrich Stiefel dell’Università di Losanna su “Abbattere muri e costruire ponti: missione e responsabilità della psichiatria di consultazione e collegamento” e al pomeriggio (ore 13.30) al prof. Luigi Grassi dell’Università di Ferrara su “La medicina centrata sulla persona: dignità nella cronicità”.

L’appuntamento si concluderà alle ore 16.00 col Concerto Psicantria.

