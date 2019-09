Sabato a Reggio Emilia seminario su espressività ed inclusività

Il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane di Unimore promuove il seminario su Espressività ed Inclusività, all’interno del corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, con l’intento di ragionare sulle potenzialità inclusive di alcuni linguaggi espressivi ed artistici sia per i contesti scolastici sia per quelli extrascolastici.

L’iniziativa si realizza in collaborazione con la cooperativa sociale Giro del Cielo di Reggio Emilia e con il Comune di Reggio Emilia. L’appuntamento è previsto per sabato 28 settembre 2019, alle ore 9.00, presso l’Aula D 1.1 del complesso universitario Palazzo G. Dossetti (viale A. Allegri 9) a Reggio Emilia.

“Con questo seminario – dichiara il prof. Antonio Gariboldi, Direttore del Corso di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – vorremmo offrire alle nuove generazioni di insegnanti ed educatori la possibilità di entrare in contatto con alcuni linguaggi artistici che possono diventare strumenti e strategie didattiche dalle potenzialità inclusive. Ci rivolgiamo in particolare ai frequentanti il corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, corso che quest’anno giunge alla quarta edizione. Un percorso didattico impegnativo, a frequenza obbligatoria, che prevede attività in aula, laboratori e tirocini e che risponde alla forte richiesta di personale specializzato nelle scuole di diverso ordine e grado”.

Il programma del seminario prevede il saluto ai partecipanti da parte del prof. Antonio Gariboldi del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane di Unimore e un Workshop di Body Percussion guidato da Riccardo Pinotti e Ciro Paduano, formatori già apprezzati a livello nazionale ed internazionale. Le potenzialità inclusive della Body Percussion saranno illustrate dal dott. Matteo Muratori, docente del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane, mentre la dott.ssa Maja Antonietti, docente di Pedagogia speciale e didattica per l’inclusione di Unimore, affronterà il tema Outdoor e inclusione. Seguiranno le testimonianze di un gruppo di docenti di Latina Musicamaestre e di Carolina Cabassi, insegnante di musica della scuola Steiner-Waldorf di Reggio Emilia.

Nel pomeriggio, il confronto si sposta negli spazi rinnovati dei Chiostri di San Pietro per la sessione su Espressività ed Adolescenza mentre alla sera ci saranno esibizioni artistiche presso i Chiostri della Ghiara.

Al seminario si accede gratuitamente ma è richiesta un’iscrizione attraverso il sito https://www.girodelcielo.com/ dove si potranno trovare anche informazioni sul programma completo della giornata.