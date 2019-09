Concluse questa mattina le verifiche nel casolare di via Zappellaccio a Villanova, oggetto di incendio e parziale crollo nel pomeriggio di ieri. Come si pensava, nessuna persona è rimasta coinvolta. Dopo il pronto intervento della squadra dei Vigili del Fuoco che ha rapidamente estinto le fiamme, anche se non vi era segnalazione di persone disperse, al fine di escludere ogni remota possibilità si è deciso di proseguire senza interruzione anche nella notte la rimozione delle macerie.