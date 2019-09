Sabato 28 settembre, presso l’Istituto Comprensivo n. 10 in Viale Aldo Moro n. 31, il Consiglio Regionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Emilia-Romagna organizza la “Giornata regionale di promozione dello sport per persone con disabilità visiva”. L’evento sarà realizzato in collaborazione con il Comitato regionale Emilia-Romagna UISP (Unione Italiana Sport per Tutti), il Comitato regionale Emilia-Romagna FISPIC (Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi), il Comitato regionale Emilia-Romagna CIP (Comitato Italiano Paralimpico), il CSI (Centro Sportivo Italiano) con il progetto Showdown Italia, le Associazioni Sportive Dilettantistiche PAT (Polisportiva Atletico Torball Bologna) e La Ghirlandina.

Marco Ferrigno, vice campione del mondo di show down e Cecilia Camellini, campionessa paralimpica di nuoto parteciperanno alla giornata come testimonial.

La mattina si aprirà con i saluti del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo n. 10, dei rappresentanti UICI e delle istituzioni presenti, dei referenti degli enti sportivi e degli atleti. Successivamente inizieranno le dimostrazioni di varie discipline e si coinvolgeranno attivamente gli studenti, ai quali sarà offerta l’opportunità di sperimentare gli sport presentati: aikido e brazilian jiu-jitsu, baseball per ciechi, torball, showdown, tennis per ciechi, ciclismo (tandem per non vedenti). Tutte le attività si svolgeranno nella palestra, a parte la dimostrazione di showdown che sarà tenuta in un’aula appositamente predisposta e ciclismo che si svolgerà negli spazi all’aperto.

Conclusa la prima parte della giornata, i lavori riprenderanno dopo la pausa pranzo al termine del buffet presso la sede del Consiglio Regionale UICI Emilia-Romagna in via dell’Oro n. 1.

Sulla scorta delle linee guide nazionale sullo sport, nel pomeriggio avrà luogo una riunione presso la sede del Consiglio Regionale UICI Emilia-Romagna, a cui prenderanno parte il Vicepresidente Nazionale UICI Stefano Tortini, il Presidente Regionale UICI Marco Trombini, il Sottosegretario alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna Gianmaria Manghi, il Coordinatore della Commissione nazionale UICI Sport Hubert Perfler, i Presidenti territoriali UICI, i Referenti sezionali e regionali UICI dello Sport, Tempo libero e Turismo sociale, il Presidente Regionale UISP Emilia-Romagna Mauro Rozzi, il Presidente Regionale CIP-FISPIC Emilia-Romagna Melissa Milani, il Presidente dell’Associazione sportiva dilettantistica PAT Marco Ferrigno e il Presidente A.S.D. La Ghirlandina Stefano Tortini.

L’iniziativa è finalizzata al conseguimento di più obiettivi:

raccolta dati: si intende conoscere dettagliatamente le discipline che vengono praticate sul territorio dalle persone con disabilità visiva, nonché il numero degli atleti agonisti e non attivi in Regione;

infopoint: si solleciterà l’apertura presso ogni Sezione territoriale UICI di un infopoint da realizzare in collaborazione con il CIP, la FISPIC, la UISP e le società sportive, volto ad offrire indicazioni ed informazioni per avvicinare i ciechi e gli ipovedenti allo sport;

lavoro in rete: si cercherà di rafforzare la collaborazione tra l’Unione e tutti i soggetti impegnati nello sport (CIP, FISPIC, UISP), in modo da collaborare fattivamente nella progettualità e nella richiesta di fondi presso le istituzioni, da destinare alle società per il funzionamento delle attività esistenti e loro implementazione.

Al termine della riunione, presso l’Istituto dei Ciechi “F. Cavazza”, si terrà un torneo di showdown tra i vari atleti praticanti la disciplina.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Istituto Comprensivo n. 10

Ore 8.45 saluti istituzionali

Emilio Porcaro, Dirigente Scolastico I.C. 10

Stefano Tortini, Vicepresidente Nazionale UICI

Marco Trombini, Presidente Regionale UICI Emilia-Romagna

Gianmaria Manghi, Sottosegretario alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna

Hubert Perfler, Coordinatore Commissione nazionale UICI Sport

Melissa Milani, Presidente Regionale FISPIC – CIP Emilia-Romagna

Mauro Rozzi, Presidente Regionale UISP Emilia-Romagna

Marco Ferrigno, Vicecampione del mondo di showdown

Cecilia Camellini, Campionessa paralimpica di nuoto

Italo Sacchetto, Campione paralimpico di salto in alto

Palestra

Ore 9.20 -10.00 dimostrazione di aikido e brazilian jiu-jitsu (Ferrigno Marco e Galiotto Ivan)

Ore 10.00 – 10.40 dimostrazione di baseball per ciechi (Ferrigno Marco)

Ore 10.40 – 11.20 dimostrazione di torball (Tortini Stefano)

Ore 11.20 – 12.00 dimostrazione di tennis per ciechi (Gregori Andrea)

Aula

Ore 10.00 – 12.00 dimostrazione di showdown (Ferrigno Marco e Tortini Stefano)

Esterno palestra

Ore 10.00 – 12.00 dimostrazione di ciclismo (Mini Pier Domenico e Gallusi Graziano)

Palestra

Ore 12.00 ringraziamenti e saluti conclusivi

Ore 13.30 – 15.00 pranzo a buffet per i partecipanti alla riunione pomeridiana, presso la sede del

Consiglio Regionale UICI Emilia-Romagna

Ore 15.00 – 16.30 riunione presso la sede del Consiglio Regionale UICI Emilia-Romagna

Ore 16.30 -18.30 torneo showdown presso l’Istituto dei Ciechi “F. Cavazza”