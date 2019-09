Domenica in piazza a Spilamberto arriva il Festival “Betty B Ragazzi”

Domenica 29 settembre arriva “Betty B Ragazzi” a Spilamberto. Si tratta del festival del fumetto e della letteratura per ragazzi, legato al festival del fumetto Betty B che si tiene a Vignola e Savignano già da tre anni.

Questa è una edizione d’autunno dedicata a bambini e ragazzi che si svolge in piazza Leopardi, dalle 9.30 alle 20, organizzata grazie al contributo dell’Associazione Le Botteghe di Messer Filippo con il supporto delle associazioni Genitori e Amici del Fabriani, Favola, Vivi San Vito, Bop Area, la Banda, Alearum Mundus e con il patrocinio del Comune di Spilamberto.

Il programma prevede diversi laboratori, incontri con autori di fumetti e scrittori, presentazioni di libri, giochi.

Verrà anche donato a tutti i bambini e ragazzi presenti un fumetto sull’ambiente, autore Walter Leoni, prodotto da Betty B e stampato in numerose copie con il patrocinio di Legaambiente.

Fra le altre cose, un concerto della Band Giovani Note, danze di strada a cura di Altroritmo, il mercatino dei bambini e un laboratorio di disegni Manga.

Fra gli autori presenti, che disegneranno anche per il pubblico: Roberto Baldazzini, Clod, Guido De Maria, Christian Cornia, Lele Corvi (autore delle striscette dell’agenda scolastica Comix), Fabrizio Fabbri, Gianlorenzo Ingrami, Giorgio Franzaroli. Poi siete appassionati di Harry Potter? Da non perdere il laboratorio a cura di “Magia del Fumetto” per costruire la bacchetta magica e creare la propria mandragola.

Anche tante presentazioni ad esempio la serie di volumi “Berry Bees” di Carolina Capria e Mariella Martucci, che l’anno prossimo diventerà un cartone animato trasmesso dalla Rai. Le autrici saranno presenti.

Poi sabato sera dalle 19.30 proiezione di cartoni animati.

Per dettagli sul programma www.comune.spilamberto.mo.it oppure seguite il festival su Fb.