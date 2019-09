Come salvare una vita in caso di emergenza, corso indetto dalla Croce verde di Villa Minozzo di

E’ ai nastri di partenza il corso di primo soccorso indetto dalla Croce verde, che è alla sua cinquantatreesima edizione. “L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti gli interessati – sottolinea il gruppo formazione del sodalizio – dai quattordici anni d’età. La partecipazione non è vincolante all’attività di volontariato. E’ comunque indicata per i nuovi aspiranti volontari della nostra onlus, oltre a coloro che, per ragioni professionali, devono acquisire un’idonea certificazione nel rispetto delle norme di tutela della salute sui luoghi di lavoro, come gli artigiani, i commercianti e i dipendenti delle aziende”.

Le lezioni, che si svolgeranno nelle aule della pubblica assistenza, sono articolate in quattro appuntamenti serali, dalle 20.30, a partire da giovedì prossimo, 3 ottobre, per proseguire lunedì 7 e giovedì 10. L’appuntamento finale è per lunedì 14 ottobre.

“Spesso la vita di chi accusa un malore, o subisce un incidente o un infortunio, può dipendere dai primi interventi di chi arriva in suo aiuto – continuano i formatori della Croce verde – che non si deve mai sostituire al personale medico ma che deve sapere esattamente come comportarsi col paziente, come chiamare il pronto intervento sanitario e come procedere, nel caso, alla riattivazione cardiopolmonare”.

Nell’occasione saranno presentati anche l’organizzazione e i servizi offerti dalla Croce verde, “ che spaziano – conclude il sodalizio – dagli interventi di emergenza ed urgenza ai vari trasporti (ordinari, prelievi, persone disabili, pazienti emodializzati, farmaci urgenti), dal servizio ausiliario all’assistenza nelle manifestazioni pubbliche, dalle attività formative a quelle di carattere promozionale, culturale e informativo, dalle iniziative sociali a quelle ricreative, volte alla diffusione dei valori umani che animano la nostra associazione”.